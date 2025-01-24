منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) موافقتها لاستخدام دواء «سبرافاتو»، الذي يعد أول بخاخ أنف مستقل لعلاج اضطرابات الاكتئاب الشديدة التي لا تستجيب للعلاج التقليدي، والذي يستهدف الغلوتامات في الدماغ (ناقل عصبي رئيسي في الدماغ)، ما يساعد على تخفيف أعراض الاكتئاب بسرعة، ويشعر المرضى بتحسن في غضون 24 ساعة من الاستخدام.

وقال رئيس الشركة المصنعة للدواء بيل مارتن: «إن «سبرافاتو» مخصص للبالغين الذين لم يحققوا تحسناً كافياً باستخدام أدوية مضادة للاكتئاب تؤخذ عن طريق الفم، ويعد خياراً مبتكراً لأولئك الذين يعانون الاكتئاب المقاوم للعلاج، ويظهر تحسناً ملحوظاً في الأعراض في فترة زمنية قصيرة».

وتشير الدراسة إلى أن 22.5% من المرضى الذين استخدموا «سبرافاتو» في التجارب، أظهروا تحسناً كبيراً في أعراض الاكتئاب، مقارنة بـ 7.6% فقط في مجموعة العلاج الوهمي.

وأكد بيل مارتن: «إن الاكتئاب المقاوم للعلاج يعد من الحالات المعقدة للغاية، وكانت الخيارات العلاجية محدودة للغاية للمرضى الذين لا يستجيبون للأدوية التقليدية».

وأضاف أن «سبرافاتو» يمثل الآن خياراً جديداً، يوفر تحسناً سريعاً في الأعراض.