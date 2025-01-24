الهالات السوداء، أو كما يعرف بالدوائر السوداء تحت العينين، مشكلة شائعة تؤثر على كثير من الناس بمختلف أعمارهم، وتظهر عادةً كنتيجة عوامل عدة وتؤثر على الجمال والمظهر الشخصي، إذ تجعل الشخص يبدو متعباً أو أكبر سناً مما هو عليه، وتعكس مجموعة من العوامل، بما في ذلك نمط الحياة، الوراثة، والعوامل البيئية. إن الهالات السوداء حول العين، حالة تسلب العين إشراقتها وتجعل الشخص يبدو متعباً وأكبر من عمره، ويمكن مواجهة الهالات السوداء بالتغذية الصحية المتوازنة وببعض حيل التجميل. ووفقاً للرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية، فإن الجلد حول العين يمتاز بأنه رقيق وحساس للغاية وأن الأوعية الدموية تحت العين تظهر بوضوح وتتخذ لوناً داكناً في ما يعرف بالهالات عندما يقل الأوكسجين بالدم وكلما قل الأوكسجين صارت الهالات أكثر قتامة.وطبقاً للرابطة الألمانية، فإن نقص الأوكسجين بالدم، المسبب لظهور الهالات السوداء تحت العين يرجع لأسباب عدة، مثل قلة النوم ونقص السوائل ونقص المعادن والفيتامينات كنقص الحديد والزنك وحمض الفوليك وفيتامين C، إضافة إلى التوتر النفسي والسموم البيئية. كما ترجع الهالات إلى أحد الأمراض المزمنة، مثل أمراض الكلى أو الغدة الدرقية.«الخيار».. خيار مناسبالجمعية الألمانية للتغذية أكدت، أنه يمكن محاربة الهالات السوداء بالتغذية الصحية والمتوازنة، خصوصا الأغذية الغنية بالحديد والزنك وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة ذات المحتوى المائي العالي. ومن الخضروات المناسبة «الخيار»؛ الذي يحتوي على نسبة عالية من الماء ويعمل على زيادة مرونة الأوعية الدموية، كما يمتاز البطيخ بمحتواه العالي من الماء بنسبة تصل إلى 92%. ومن المهم فهم الأسباب المختلفة لتطبيق طرق العلاج المناسبة أو اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من ظهور الهالات المزعجة.لا تقلق.. مجرد تجويفاستشارية أمراض الجلدية والتجميل الدكتورة آلاء عارف تحدثت لـ«عكاظ» عن أسباب ظهور الهالات، وقالت إنها عبارة عن لون داكن يتركز أسفل العين أو الجفن السفلي ومن الممكن أن يكون المسبب الرئيسي بعض المشكلات الصحية في الجسم، مثل الغدة الدرقية ونقص فيتامين (D). كما أن التدخين يعد أيضاً أحد الأسباب التي تؤدي لظهور الهالات السوداء، لذلك من الضروري التخفيف من استهلاك النيكوتين.وأشارت الدكتورة عارف، إلى وجود بعض الهالات التي تظهر بسبب وجود تجويف تحت منطقة العين، فيظهر إيحاء بوجود الهالات السوداء، وفي الحقيقة هي مجرد ظلال تنتج عن التجويف.ولعلاج المشكلة، تنصح الدكتورة آلاء عارف، بالتركيز على التغذية بشكل سليم، خصوصا الفواكه التي تحتوي على فيتامين C، والذي يظهر تأثيره على البشرة بشكل مباشر، كما تنصح بتناول الكافيين بشكل معتدل كونه قابضاً للأوعية الدموية، ويمكن علاج الهالات عن طريق حقن (الفيلر) إذا كان السبب تجويف أسفل العين، ويمكن استخدام الكريمات والأدوية التي تساعد على تفتيح وترطيب المنطقة.«النظارة».. حل وسطي!استشارية الأمراض الجلدية والليزر الدكتورة أميرة التاودي ترى أن سبب ظهور الهالات السوداء العامل الوراثي، وفي هذه الحالة غالباً لا يمكن التخلص منها نهائياً وتنصح باستخدام كريمات تفتيح للمنطقة أو استخدام النظارة. ومن الممكن أن تساعد أجهزة شد البشرة مثل المورفيس في التخفيف من مظهر الهالات السوداء، كما يمكن استخدام الفيلر لملء التجويف أسفل العين.وأوضحت أميرة التاودي في حوارها مع «عكاظ»، أن بعض الحالات التي تعاني من الهالات السوداء تكون بسبب الإجهاد البصري، مثل استخدام أجهزة الجوال واللابتوب أو القراءة بشكل مكثف، كما أن قلة النوم والتوتر يمكن أن يسببا ظهورها. ولعلاج ذلك ينصح بالتخفيف من استخدام الأجهزة لتقليل إجهاد العين، والتركيز على تنظيم مواعيد النوم، والحصول على الراحة الكافية. كما يعد نقص الحديد والأنيميا أحد أكبر المسببات للهالات السوداء لذلك يجب علاجها أولا.اشربوا الماءعن علاقة نقص التغذية والفيتامينات بظهور الهالات السوداء، أشارت أخصائية التغذية ريمانا جمال إلى أن نقص التغذية غير مرتبط بشكل مباشر بظهور الهالات السوداء، وقال لـ«عكاظ»: من الممكن أن يكون نقص الحديد سبباً في شحوب البشرة بكل عام، لذلك يجب التركيز على الأغذية المشبعة بالحديد مثل اللحوم الحمراء والبقوليات وغيرها، ويمكن أن يكون الجفاف أحد الأسباب التي تعمل على زيادة ظهور الهالات؛ لذلك يجب الحرص على شرب كمية كافية من المياه بشكل يومي.الحكة والدموع والرموشاستشاري طب وجراحة العيون الدكتور فراس مدني أكد لـ«عكاظ»، أن حساسية العين والجفون حالة شائعة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على صحة العين ولون الجلد ونضارته والمظهر العام للوجه، بما في ذلك ظهور الهالات السوداء حول العينين. وهناك أسباب عدة تساهم في هذا التأثير أهمها العوامل الجينية والحساسية المزمنة للعين والجفون، فعندما يكون لدى الشخص رد فعل تحسسي تجاه مهيجات معينة مثل حبوب اللقاح أو الغبار أو بعض مساحيق المكياج أو استخدام الرموش الصناعية، تبدأ أعراض حساسية العين في الظهور بما في ذلك الحكة وإفراز الدموع التي تؤدي إلى شعور عام بعدم الراحة، ما يدفع الأفراد إلى فرك أعينهم، وإذا استمر الفرك واستمرت حساسية الجلد، فإن ذلك يمكن أن يزيد من التهيج وانتفاخ الجفون وتغير لون الجلد وسماكته وترهله مما يسبب الهالات السوداء. وفرك العيون بشكل متكرر بسبب الحكة يمكن أن يزيد من الالتهاب، ما يؤدي إلى تفاقم الهالات السوداء من خلال تآكل الأنسجة وزيادة التصبغ.ونوه مدني، أنه للحد من تأثير حساسية العين على ظهور الهالات السوداء يجب تجنب المهيجات وتجنب الفرك واستخدام كريمات الترطيب ومضادات الهيستامين وبعض العلاجات الموصوفة لتخفيف الأعراض، وتحسين نمط النوم وشرب الماء.