تثير ممارسة المشي حافي القدمين في المنزل نقاشاً بين الفوائد والمخاطر. ووفقاً للمختص الطبي الدكتور روبرت كونيلو، فإن التخلي عن الأحذية يعزز القوة العضلية للقدمين، ما يساعد على الحفاظ على الحركة مع التقدم في العمر. كما تشير المختصة الطبية الدكتورة هانا كوبلمان، إلى أن المشي حافياً يسمح للجلد بالتنفس، مما يقلل احتمالية الإصابة بعدوى الفطريات. لكن هذا السلوك ليس بلا مخاطر؛ فقد يؤدي إلى تهيّج الجلد أو التعرض للإصابات، خصوصا على الأسطح المبللة. لذا، ينصح الخبراء بالنظافة الشخصية وتجفيف القدمين جيداً لتجنب أي أضرار محتملة.