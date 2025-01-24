أظهرت أبحاث حديثة أن 100 مليون مستخدم لنظام التشغيل (macOS) معرضون لهجمات إلكترونية خطيرة؛ بسبب انتشار فايروس جديد يُعرف باسم (Banshee Stealer). ويستهدف هذا الفايروس مستخدمي أجهزة (ماك)، مستغلاً الثقة الكبيرة التي يتمتع بها نظام (macOS) كونه أقل عرضة للهجمات مقارنة بأنظمة التشغيل الأخرى.ويعتمد الفايروس على الهندسة الاجتماعية، إذ يقنع المهاجمون الضحايا بتنزيل البرامج الضارة دون أن يدركوا خطورة ما يقومون به. ما يزيد خطورته هو قدرته على التسلل بسلاسة إلى عمليات النظام دون اكتشافه، مما يسمح له بسرقة بيانات الاعتماد من المتصفحات، وكلمات المرور، ومحافظ العملات المشفرة، والملفات الحساسة.لحماية نفسك، ينصح الخبراء بالابتعاد عن الروابط والمرفقات المشبوهة، وتحديث نظام التشغيل والتطبيقات بانتظام لضمان وجود أحدث التصحيحات الأمنية. كما يجب استخدام برامج مكافحة الفايروسات الموثوقة، وتفعيل ميزة التحقق الثنائي للحسابات، إضافة إلى الحذر من تحميل أي برامج من مصادر غير موثوقة.تُعد هذه التهديدات تذكيراً قويّاً بأن مستخدمي أجهزة (أبل) ليسوا بمنأى عن الهجمات الإلكترونية، مما يتطلب وعياً أمنياً مستمراً للحفاظ على خصوصية البيانات وسلامة الأجهزة.تحديث نظام التشغيل والتطبيقات بانتظاماستخدام برامج مكافحة الفايروسات الموثوقةتفعيل التحقق الثنائي للحساباتتجنب فتح الروابط أو المرفقات المشبوهةالحذر من الهندسة الاجتماعية ورسائل التصيد الاحتياليإجراء نسخ احتياطي دوري للبيانات المهمةتحميل البرامج فقط من المتاجر الرسمية