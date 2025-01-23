أعلن قائد الشرطة في مقاطعة لوس أنجليس روبرت لونا، أمس (الأربعاء)، أن نحو 31 ألفاً تلقوا أوامر إخلاء إلزامية، بينما يواجه 23 ألفاً تحذيرات بالإخلاء، عقب اندلاع حرائق غابات جديدة شمالي لوس أنجليس بالولايات المتحدة، وامتدت سريعاً إلى أكثر من 9400 فدان بسبب الرياح القوية والأغصان الجافة.

وأدى حريق هيوز الذي نشب أمس على بعد نحو 80 كيلومتراً إلى الشمال من لوس أنجليس إلى زيادة العبء على فرق الإطفاء في المنطقة، بعد أن تمكنت إلى حد كبير من السيطرة على حريقين ضخمين فيها، وهو ما دفع المسؤولين لإصدار تحذيرات لسكان منطقة بحيرة كاستايك في لوس أنجليس من أنهم يواجهون تهديداً مباشراً للحياة.

وظل أغلب جنوب كاليفورنيا خاضعاً لتحذير من الدرجة الحمراء من خطر الحرائق بسبب الرياح القوية الجافة، وقد أظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة النيران تلتهم مساحات شاسعة من منطقة بحيرة كاستايك في لوس أنجليس.

وتمكنت فرق الإطفاء على مدى الأسبوعين الماضيين في جنوب كاليفورنيا من إخماد سلسلة من حرائق الغابات الأصغر أو السيطرة عليها، لكن أغلب المقاطعات في جنوب كاليفورنيا ظلت خاضعة لتحذير من الدرجة الحمراء من خطر الحرائق بسبب الرياح القوية الجافة.