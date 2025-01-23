أعلن معرض فن القاهرة تفاصيل نسخته السادسة التي ستُقام في المتحف المصري الكبير خلال الفترة من 8 إلى 11 فبراير 2025، مع تخصيص يوم 7 فبراير لعروض خاصة لكبار الشخصيات. ويأتي المعرض هذا العام تحت شعار «سلامٌ لكل البلاد»، مستهدفًا تسليط الضوء على دور الفن كوسيلة للتواصل والتعبير الإنساني.يُقدم المعرض في هذه النسخة تجربة متنوعة تجمع بين الفنون المعاصرة والموقع التاريخي للمتحف المصري الكبير، الذي يحتضن إحدى أكبر المجموعات الأثرية في العالم. ويُشارك في الحدث نخبة من المعارض الفنية المحلية والدولية، مما يوفّر منصة فنية شاملة لعشّاق الفن وجامعي الأعمال الفنية.وفي تصريح له، أكد المؤسس والمدير التنفيذي لمعرض فن القاهرة محمد يونس، أن الحدث يهدف إلى دعم المواهب الناشئة وتسليط الضوء على التنوع الفني. وأوضح، نسعى من خلال المعرض إلى تعزيز الحوار الثقافي بين مختلف الأطياف، مع إبراز الإبداع الفني في منطقتنا، وتوفير مساحة للتأمل والتواصل بين الفنانين والجمهور.ويُعد «فن القاهرة» أحد أبرز المعارض الفنية في المنطقة، ويهدف هذا العام إلى جمع الفنون والتاريخ في تجربة ثقافية متميزة تسلط الضوء على أهمية الفن في بناء جسور التواصل والتفاهم.