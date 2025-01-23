قُتلت ضابطة في سلاح الجو التايواني أمس، بعد أن سحبها محرك طائرتها المقاتلة خلال فحص روتيني في قاعدة تشينغ تشوان كانغ الجوية في تايتشونغ.

وكانت الضابطة التي تم التعرف عليها باسم «هو»، تقوم بفحص طائرة مقاتلة من طراز «إنديجينوس ديفينس فايتر» (IDF) بعد هبوطها مباشرة، بحسب صحيفة إندبندنت.

وبدأ الفحص قبل إيقاف محركات الطائرة، ما أدى إلى الحادث المميت. وتم نقل الضابطة على الفور إلى مستشفى قريب، ولكن أُعلنت وفاتها على الفور.

وتعهد سلاح الجو بإجراء تحقيق شامل ومراجعة البروتوكولات لمنع حدوث مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وقالت قيادة سلاح الجو: «سنتعاون بالكامل مع السلطات وسنقدم الدعم الكامل لعائلة الضابطة».

كما نفت القيادة تكهنات وسائل الإعلام التي تشير إلى أن مدرباً ربما ضغط على دواسة الوقود للطائرة ما أدى إلى الحادث، وحثت الجمهور على عدم نشر معلومات غير موثوقة.

وفي إجراء احترازي، علقت القاعدة الجوية المركزية مؤقتاً عمليات طائرات «إنديجينوس ديفينس فايتر» (IDF).