أثارت أغنية «فاتي» الجديدة للنجم الجزائري فوضيل، موجة جدل كبيرة بعد اتهامه بسرقة لحن أغنية «ثلاث دقات» الشهيرة، التي غناها الفنان المصري «أبو» بالتعاون مع يسرا وحققت نجاحاً كبيراً منذ 2017.الجمهور وصف التشابه بين الأغنيتين بأنه «سرقة مفضوحة»، معبرين عن استغرابهم من لجوء فنان بحجم فوضيل إلى لحن معروف بهذا الشكل، كما طالت الاتهامات فكرة كليب «فاتي»، مشيرين إلى تشابه كبير مع أغنية «درب» للنجم المغربي حاتم عمور.رغم ذلك، دافع بعض معجبي فوضيل عن الأغنية، معتبرين أنها إضافة جديدة إلى مسيرته الفنية، بينما يبقى الجدل مستمراً حول حدود الإبداع والملكية الفكرية.