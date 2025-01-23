أعاد بارون ترمب ذاكرة الحضور إلى صور دونالد ترمب في شبابه، حين ظهر خلال حفل تنصيب والده التاريخي الثاني بإطلالة لافتة وأسلوب يعكس الكثير من ملامح والده.بارون، البالغ من العمر 18 عامًا، خطف الأنظار بتسريحة شعر جديدة للخلف، ذكّرت الكثيرين بأسلوب والده في أيام شبابه، ارتدى معطفًا أسود طويلًا وقميصًا أبيض مع ربطة عنق أرجوانية، ما أضاف إلى حضوره أناقة ورصانة ملفتة.بجانب والديه، وقف بارون بطوله الفارع الذي يتجاوز 6 أقدام و9 بوصات، متفوقًا على والده ووالدته ميلانيا. تصرفاته الهادئة وتعبيراته المترابطة مع الحدث أضافت إلى مظهره جاذبية، مما دفع الجمهور للمقارنة والتساؤل هل يكون من نجوم المشهد الإعلامي في حقبة والده الثانية على ما فعلته إيفانكا في المرة الأولى.إطلالة بارون، كانت بعيدة تمامًا عن صورته الطفولية خلال حفل التنصيب الأول في عام 2017، عندما كان يبلغ من العمر 10 سنوات. الآن، بنضجه وشخصيته الواضحة، بات بارون محط أنظار ليس فقط كابن للرئيس السابق، ولكن كشخصية لها حضور مميز يعكس الكثير من الإرث العائلي.