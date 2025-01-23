تواصل النيابة العامة المصرية بمحافظة الأقصر في صعيد مصر تحقيقاتها مع متهم (38 عاماً)، قام بذبح جاره (59 عاماً)، بفصل رأسه عن جسده علناً أمام المارة بآلة حادة (ساطور) وشرب دماءه وكتب بها على جدران المنازل.

وكشف مصدر أمني مسؤول لـ«عكاظ» أن جهات التحقيق تستدعي المتهم كل ساعة لمعرفة مدى قواه العقلية، إذ ما زال يدعي الجنون ويهذي بكلمات غير مفهومة منها أنه يقوم بشرب مياه الأسمنت بصورة دائمة ليكون رجلاً قوياً وصلباً في مواجهة الجميع.

وجرى التحقيق مع أسرتَي القاتل والقتيل لمعرفة الملابسات الكاملة للواقعة، بينما قام فريق آخر من رجال النيابة العامة بمعاينة موقع الحادث لاستكمال التحقيقات مع المتهم وإصدار القرار اللازم، فيما تتجهز أسرة القتيل للحصول على قرار الطب الشرعي بدفن الجثمان عقب فحصه داخل مستشفى الكرنك الدولي.

وتكثف قوات الأمن جهودها حالياً لمعرفة الدوافع الكامنة وراء هذه الجريمة البشعة والملابسات المحيطة بها، وسط حالة من الصدمة والذهول بين أهالي منطقة أبو الجود في محافظة الأقصر، الذين طالبوا باتخاذ إجراءات حازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وذكر شهود عيان بمنطقة أبو الجود، أن القتيل كان يعاني خلال الفترة الماضية من حالة صحية متدهورة عقب إصابته بجلطة في القلب، مؤكدين أن القاتل مضطرب نفسياً منذ سنوات ويتعاطى المواد المخدرة، ويقوم بافتعال المشاجرات مع الأهالي، وأنه أمسك بالضحية وقطع رقبته، وأمسك برأسه وهدد بقتل أي شخص يقترب منه.