قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأمريكية، بأن خمسة أفيال في حديقة حيوان بالولايات المتحدة ليست بشراً، وبالتالي لا تملك الحق البشري في إطلاق سراحها من حديقة حيوان «شايان ماونتن».

وخلصت المحكمة إلى أن الأفيال (ميسي، وكيمبا، ولاكي، ولولو، وجامبو)، باعتبارها حيوانات غير بشرية لا تحق لها المطالبة بالحق في الحرية الشخصية، وهو مفهوم قانوني يتيح للبشر الادعاء أمام المحكمة بالاحتجاز غير القانوني وطلب إطلاق سراحها.

ووفقاً للمحكمة: «فإن الحق في الحرية الشخصية لا ينطبق على الحيوانات غير البشرية، بصرف النظر عن مدى تطورها المعرفي أو النفسي أو الاجتماعي».

وكانت منظمة «مشروع حقوق غير البشر» الأمريكية قد رفعت دعوى قضائية لإطلاق سراح الأفيال الخمسة إلى محمية معتمدة للأفيال في الولايات المتحدة، على أساس أن لديها الحق في الحرية كونها كائنات مستقلة ولدت في البرية بأفريقيا.

وقالت المنظمة في بيان: «إن حكم المحكمة يؤدي إلى استمرار الظلم البيّن». وفقاً لـ«سكاي نيوز».