أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ممثلة في الإدارة العامة للمباحث الجنائية «مباحث محافظة الأحمدي»، الإطاحة بتشكيل عصابي من الجنسية النيجيرية، خلال 24 ساعة، بعد ارتكابه واقعة سطو مسلح على أحد مكاتب الصرافة في منطقة المهبولة، وسرقة عملات أجنبية تقدر قيمتها بـ 4600 دينار كويتي.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أن التشكيل العصابي قام بالتخطيط الدقيق للجريمة من خلال مراقبة مكاتب الصرافة من أسطح المباني المجاورة لتحديد أوقات الذروة، كما استخدم لوحات معدنية مسروقة لمركبات أخرى لتغطية هوية المركبات المستخدمة خلال العملية.

و أكدت أن جهود رجال المباحث أسفرت عن ضبط أحد المتهمين في منطقة المهبولة، حيث اعترف بمراقبة المواقع وإبلاغ زميله بخلوها من الزبائن لتنفيذ السطو، كما تم القبض على المتهم الآخر في منطقة أسواق القرين، وتم العثور في مسكنه على المبالغ المسروقة وكيس صغير يحتوي على مادة الشبو المخدرة.

وشددت على إحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.