ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة رجل أعمال شهيراً، اتهمه لاعب النادي الأهلي المصري محمد مجدي أفشة بالاستيلاء على 13 مليون جنيه، بزعم جلب سيارة فارهة له من الخارج، ودفع اللاعب المبلغ، لكنه فوجئ بأن الرجل استولى عليه دون تسليمه السيارة، الأمر الذي دفع أفشة لتحرير محضر بالواقعة.

واتهم أفشة رجل الأعمال بالنصب والاستيلاء على مبلغ قدره 13 مليون جنيه سلّمه بشيكات بنكية، إلا أن رجل الأعمال لم يفِ بوعده، واستولى على أمواله، على الرغم من وعده أكثر من مرة بجلب السيارة له، كما أنه ماطل في رد المبلغ.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على رجل الأعمال المتهم الذي يعمل في مجال الاستثمار العقاري، وطليق إعلامية مثيرة للجدل، لاتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال لاعب النادي الأهلي.

كما أمرت النيابة العامة باستدعاء محمد مجدي أفشة لسماع أقواله حول الواقعة. وبعد الانتهاء من سماع أقواله، قررت جهات التحقيق صرف اللاعب وأمرت بحجز المتهم 24 ساعة على ذمة التحقيقات.