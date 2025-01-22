مع التقدم في العمر، يزداد القلق حول الصداع كعرض قد يتجاوز كونه مشكلة شائعة، ليصبح إشارة إلى حالة صحية خطيرة تستدعي الاهتمام. ففي حين قد يكون الصداع في مراحل الحياة السابقة عابرًا أو ناتجًا عن أسباب بسيطة مثل الإجهاد، إلا أن ظهوره بعد سن الخمسين يتطلب الحذر. بعض أنواع الصداع تنبه إلى أمراض خطيرة وتحتاج إلى تشخيص وعلاج فوري، منها:المفاجئ والحادالصداع بعد إصابة الرأسالمصحوب بحمى وتيبس في الرقبةالمصحوب بتغيرات بصرية أو ألم فروة الرأسالمتزايد تدريجياً