سجلت صحة مصر حالة جديدة من الإهمال الطبي، انتهت بوفاة مريضة نتيجة خطأ طبي أثناء خضوعها لعملية جراحية. ووفقًا لما أوردته وسائل إعلام محلية، نُسيت ضمادة طبية داخل بطن المريضة، مما تسبب في مضاعفات صحية خطيرة أدت إلى وفاتها.الحادثة، أثارت موجة من الجدل والاستياء على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب الكثيرون بفتح تحقيق شامل للوقوف على ملابسات القضية ومحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال.وفيما أعلنت السلطات الصحية المعنية، فتح تحقيق رسمي في الواقعة، أكدت مصادر طبية، أن مثل هذه الحوادث تعكس ضرورة تعزيز نظم الرقابة والجودة داخل المنشآت الطبية لضمان سلامة المرضى ومنع تكرار مثل هذه الأخطاء.