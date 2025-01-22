ليس من المعتاد أن يشبه الحضور في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي التجمع السنوي لأثرياء العالم في دافوس بسويسرا، الذي انطلقت فعالياته في يوم التنصيب نفسه، لكن كان من الصعب تجاهل هذا التشابه خلال أداء دونالد ترمب اليمين رئيساً للولايات المتحدة.

وحضر أغنى أغنياء العالم مراسم تنصيب ترمب في واشنطن، الإثنين، والحفلات الراقصة الفخمة التي أقيمت بعد ذلك للاحتفال مع الرئيس الجديد.

وكان من بين أبرز الحضور أغنى ثلاثة رجال في العالم؛ الرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا» إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة «أمازون» جيف بيزوس، والرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرج، ويبلغ إجمالي ثرواتهم معاً وفقاً لمجلة فوربس نحو 900 مليار دولار.

ويرى البعض أن حضور أغنى أغنياء العالم هو الحدث الأبرز في عودة ترمب إلى السلطة في واشنطن، بعد محاولته إلغاء نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام جو بايدن.

وبالنسبة لآخرين، فإن هذا ينذر بأن أولويات الإدارة الجديدة في السنوات القادمة سوف تصب في صالح النخبة، من خلال سياسات الضرائب والعمالة والتجارة وغيرها.