بالتزامن مع مشاركته في حفل توزيع جوائز Joy Awards بدورته الخامسة في العاصمة السعودية الرياض، طرح الفنان الأردني عمر العبداللات، أغنيته الجديدة بعنوان «أدمنت صوتك». الأغنية، باللهجة الخليجية من كلمات الشاعر محمد القاسمي وألحان وتوزيع حاتم منصور، وتتناول موضوعاً عاطفياً بأسلوب بسيط ومؤثر.حضر العبداللات، الحفل برفقة مواطنه الفنان منذر رياحنة، حيث لقي ترحيباً من الجمهور الحاضر على السجادة الخزامية. وخلال الحفل، التقى عدداً من نجوم الفن، من بينهم ماجد المهندس، أصالة نصري، حاتم العراقي، وائل جسار، عبدالمجيد عبدالله، ورزان مغربي. وقد وثق الفنان الأردني هذه اللحظات من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة «إنستغرام»، أظهر تفاعله مع الجمهور وزملائه الفنانين.وعلى صعيد آخر، يستعد العبداللات لإحياء حفل غنائي كبير في الأردن، ضمن فعاليات «مهرجان أمواج العقبة»، مساء الخميس 30 يناير 2025. ويقام الحفل في ساحة الثورة العربية الكبرى بمدينة العقبة الساحلية.