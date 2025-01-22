أوضح المتحدث باسم مديرية الأمن العام في الأردن تفاصيل ما جرى تداوله اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول حادثة دهس امرأة وبناتها الثلاث.

وأكد أن الحادثة وقعت السبت الماضي، وأنه لم يتم تقديم أي شكوى في حينه، إذ اتفق ذوو الفتيات مع السائق على مراجعة المستشفى من أجل إجراء الفحوصات وعلاج الفتيات.

وتابع أنه بتاريخ اليوم تقدم ذوو الفتيات بشكوى لدى المدعي العام والشرطة بالحادثة بعد خلاف مع السائق حول العلاج، وجرى إرسال الفتيات للمستشفى للحصول على التقارير الطبية اللازمة، فيما جرى ضبط السائق، وستتم إحالة القضية بعد الانتهاء من التحقيقات كافّة للقضاء.