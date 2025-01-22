تشير دراسات حديثة، إلى تزايد معدلات الإصابة بالسرطان بين الشباب، خصوصاً الشابات، بشكل يثير القلق بين الأوساط الطبية. ووفقاً لتقرير نشره موقع «24»، أوضح علماء أن هذا التزايد قد يعود إلى تغييرات في الأنماط الحياتية، مثل زيادة معدلات السمنة، والتغيرات الهرمونية، والاعتماد الكبير على الأطعمة المصنعة.ويُرجح الباحثون، أن العوامل البيئية مثل التعرض للمواد الكيميائية المسببة للسرطان، إلى جانب العادات الغذائية غير الصحية، تلعب دوراً مهماً في هذه الظاهرة. كما أشاروا إلى أن السرطانات المتعلقة بالجهاز الهضمي، مثل سرطان القولون، تظهر بشكل ملحوظ في هذه الفئة العمرية.ويؤكد الأطباء، أهمية الكشف المبكر وتبني نمط حياة صحي كوسيلة فعالة للحد من مخاطر الإصابة. ويشمل ذلك تقليل تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات، وزيادة النشاط البدني، مع إجراء فحوصات دورية، خصوصاً لأولئك الذين لديهم تاريخ عائلي مع المرض.