أنقذت قوات الأمن المصرية بمديرية أمن الجيزة، فتاة حبستها أسرتها بـ«سلاسل حديدية» داخل غرفة صغيرة بمدينة البدرشين، لخلافات عائلية.

وكانت الجهات الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغاً أمس (الثلاثاء) من ربة منزل تفيد فيه باحتجاز ابنتها البالغة من العمر 25 عاماً منذ ستّ سنوات داخل منزل عمّها الكائن بدائرة مركز البدرشين التابع للمحافظة، على الفور انتقلت الجهات المعنية إلى الموقع، حيث عُثر على الفتاة في حالة صحية حرجة، وتبين أن قدمها اليمنى مُقيدة بسوار حديدي متصل بسلسلة مثبتة في الحائط، فضلاً عن ضربها وتعذيبها.

وتبيّن أن عمّ الفتاة وشقيقه، وأخ الفتاة غير الشقيق، وراء الواقعة، وتم القبض عليهم جميعاً، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وتم نقل الفتاة إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.