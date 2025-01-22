أعلنت هيئة الأفلام إطلاق الجولة التالية من فعالية «ليالي الفيلم السعودي»، التي ستقام في الهند خلال الفترة من 31 يناير إلى 5 فبراير 2025، وذلك بعد النجاحات التي حققتها الفعالية في الجولات السابقة بالمغرب، وأستراليا، والصين؛ بهدف دعم المواهب السعودية المحليّة، وتعزيز الوعي بالإبداع السينمائي السعودي عالمياً، وتوفير فرص للتعاون وتبادل الخبرات من مختلف الثقافات.وتُفتتح الفعالية في المتحف الوطني للسينما الهندية بمدينة مومباي، مع استمرار العروض في مدينتي دلهي وحيدر آباد.وتتضمن الفعالية عرض مجموعة مختارة من الأفلام السعودية الطويلة والقصيرة، يعقبها جلسات حوارية مع عدد من صناع الأفلام والمواهب المشاركة.وتشمل قائمة الأفلام التي ستعرض في الهند 4 أفلام، هي: فيلم «أحلام العصر» للمخرج فارس قدس، وفيلم «عبد» للمخرج منصور أسد، إلى جانب الفيلمين القصيرين «حياة مشنية» للمخرج سعد طحيطح، و«الحافة» للمخرج أحمد القثمي.وتشهد «ليالي الفيلم السعودي»، حضوراً مميزاً لصناع الأفلام، إلى جانب نقاد وصحفيين سينمائيين في الهند، إضافة إلى المهتمين ومحبي السينما من مختلف الحضور.تأتي هذه الفعالية في إطار جهود هيئة الأفلام لدعم نمو السينما السعودية، إذ شهدت الجولات السابقة بالنسخة الثانية من ليالي الفيلم السعودي في المغرب، أستراليا، والصين نجاحاً واسعاً، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالإبداع السينمائي السعودي عالميّاً. مسلطة الضوء على المواهب الوطنية، وتعزيز التعاون الثقافي وتبادل الخبرات بين السينما السعودية والعالمية، بما يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة سينمائية عالمية.