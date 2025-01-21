يشير تقرير نشره موقع «بي سايكولوجي توداي» الأمريكي إلى أن زراعة الأعضاء قد تُحدث تغييرات في شخصية وسلوك المتلقين، حيث تم تسجيل حالات تبنت فيها شخصيات عادات أو أذواقًا كانت تميز المتبرعين.

التقرير استعرض قصة رجل تلقى قلب شاب عازف كمان، ليصبح بعد العملية مولعًا بالموسيقى الكلاسيكية، وهو ما أثار استغراب عائلته. الباحثون يناقشون فرضيات مثل «الذاكرة الخلوية»، التي تشير إلى إمكانية احتفاظ خلايا الأعضاء المزروعة بمعلومات عن المتبرع.

ويشير العلماء أيضاً إلى أن «الترميز الجزيئي» قد يكون سبباً أيضاً، حيث تستخدم الخلايا مسارات جزيئية لترميز وتخزين المعلومات. وعلى سبيل المثال، يمكن للبروتينات والإنزيمات المشاركة في الإشارات الخلوية أن تحمل «بصمات» التفاعلات، والتي قد تؤثر على سلوك الخلية عند زرعها في جسم جديد، نقلا عن (العربية).

كما يلفت العلماء إلى أن «التعديلات الجينية» قد تكون سبباً أيضاً، حيث تعمل العلامات الجينية مثل مثيلة الحمض النووي وأستلة الهيستون كشكل من أشكال «الذاكرة» داخل الخلية. ويمكن أن تؤثر هذه العلامات على أنماط التعبير الجيني وقد تنقل سمات خاصة بالمتبرع إلى المتلقي.

وبحسب التقرير، فإن «تفاعلات الجهاز المناعي» هي أحد الأسباب المحتملة أيضاً لهذه الظاهرة، حيث يتمتع الجهاز المناعي نفسه بقدرات الذاكرة. وقد تتفاعل خلايا المتبرع مع خلايا المناعة لدى المتلقي بطرق تؤثر على السلوك أو الإدراك، خصوصا إذا كانت خلايا المتبرع تحمل معلومات حول تجارب أو تفضيلات مضيفها الأصلي.

ويضيف التقرير أن «الرنين الكيميائي الحيوي» هو أحد الأسباب أيضاً، حيث قد تتواصل الخلايا من خلال إشارات كيميائية حيوية أو كهرومغناطيسية دقيقة، مما يؤثر على الخلايا القريبة بطرق تساهم في التغييرات الجهازية لدى المتلقي.