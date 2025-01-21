توقع الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ، أن حقبة الهواتف الذكية تقترب من نهايتها، مع صعود تقنيات النظارات الذكية كبديل مستقبلي. وقال زوكربيرغ، إن هذه الأجهزة المتطورة ستعيد تشكيل طريقة تفاعلنا مع التكنولوجيا، بفضل قدراتها في تقديم تجربة واقع معزز ومزايا فريدة مثل عرض المعلومات مباشرة أمام المستخدم دون الحاجة إلى استخدام اليدين.وأضاف، أن الهواتف الذكية بلغت ذروة تطورها، ما يفتح الباب أمام تقنيات جديدة لتحل محلها. وأشار إلى أن النظارات الذكية ستصبح بحلول 2030، جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، حيث ستتيح التفاعل الرقمي بشكل أكثر راحة وفعالية، وستتفوق على الهواتف في الأداء والوظائف.الشركات التكنولوجية الكبرى تعمل بالفعل على تطوير هذه النظارات التي تعد بتقديم تجربة مبتكرة مثل التنقل داخل المدن، والحصول على المعلومات الفورية، والتواصل بسهولة، ما قد يجعل الهاتف الذكي مجرد أداة احتياطية.هذا التحول المتوقع يثير تساؤلات حول شكل المستقبل التقني وكيفية استجابة المستخدمين لهذا التطور، مما يمهد الطريق لعصر جديد من الابتكارات الرقمية.