تُعد تطبيقات المراسلة الفورية، مثل واتساب، من الأكثر شهرة في العالم، لكن استخدامها دون مراعاة بعض الاحتياطات قد يجعل الحسابات عرضة للاختراق وهجمات الهندسة الاجتماعية. وللوقاية من المخاطر، ينصح الخبراء بتجنب هذه الأخطاء:1 ــ عدم إخفاء الصورة الشخصية: احرص على إخفاء صورتك عن الغرباء باستخدام إعدادات الخصوصية.2 ــ إعادة توجيه الأخبار غير المؤكدة: تجنب نشر الشائعات أو الأخبار المزيفة دون التحقق من المصادر الموثوقة.3 ــ قبول طلبات مجموعات مشبوهة: لا تنضم إلى مجموعات واتساب من جهات غير معروفة.4 ــ إضافة أشخاص دون إذنهم: احترم خصوصية جهات اتصالك قبل إضافتهم لأي مجموعة.5 ــ التفاعل مع رسائل الحظ: لا تشارك رسائل «أعد التوجيه لعشرة أشخاص» التي لا قيمة لها.6 ــ النقر على الروابط المشبوهة: تجنب فتح الروابط التي تعد بجوائز أو هدايا مزيفة.7 ــ مشاركة معلومات شخصية: لا تشارك بياناتك الحساسة عبر الرسائل.8 ــ عدم تفعيل التحقق بخطوتين: قم بتمكين هذه الخاصية لحماية حسابك من الاختراق.