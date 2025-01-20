تشير دراسات حديثة، إلى أن التهابات اللثة المزمنة قد تكون عاملاً مساهماً في زيادة خطر الإصابة بالخرف. ويُعتقد أن البكتيريا المسببة لالتهاب اللثة يمكن أن تنتقل عبر مجرى الدم إلى الدماغ، مما يؤدي إلى التهابات تؤثر على وظائفه الإدراكية، إضافة إلى ذلك، تم ربط مشكلات اللثة بأمراض مزمنة أخرى، مثل أمراض القلب والسكري والسرطان.وللوقاية من هذه المخاطر، يُنصح الاهتمام بصحة الفم من خلال تنظيف الأسنان بانتظام، واستخدام خيط الأسنان، وزيارة طبيب الأسنان بشكل دوري. كما أن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني يمكن أن يساهما في الحفاظ على صحة الفم والدماغ معاً.