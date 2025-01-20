حذرت دراسة حديثة، من استخدام الباراسيتامول بجرعات متكررة لدى كبار السن، إذ أظهرت أنه قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة تشمل نزيف المعدة، ارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكلى. الدراسة، التي أجرتها جامعة نوتنغهام، شملت تحليل بيانات أكثر من 180 ألف شخص فوق سن 65 عاماً ممن استخدموا هذا المسكن بانتظام، ووجدت زيادة ملحوظة في خطر الإصابة بفشل القلب وأمراض مزمنة أخرى.وأشارت النتائج، إلى أن الباراسيتامول، رغم شعبيته كمسكن آمن، يمكن أن يحمل مخاطر خفية على كبار السن، خصوصاً عند تناوله لفترات طويلة. الباحثون شددوا على أهمية استشارة الأطباء قبل استخدامه وضرورة تقييم البدائل الأكثر أمانًا لتخفيف الألم في هذه الفئة العمرية.تأتي هذه النتائج كتنبيه بضرورة الحذر عند وصف المسكنات لكبار السن، مع التركيز على موازنة فوائدها ومخاطرها المحتملة. يُذكر، أن الباراسيتامول يُستخدم عالمياً لتخفيف الألم والحمى، مما يزيد من أهمية زيادة التوعية بشأن الاستخدام الآمن.