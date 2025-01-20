في ظل الاهتمام بالمشاريع السينمائية في المملكة، أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن مناقشاته المثمرة مع المخرج العبقري تشاد ستاهيلسكي، المعروف بإخراجه سلسلة أفلام «جون ويك»، خلال اللقاء الذي جمعهما أخيراً.

وأعرب آل الشيخ عن رغبته في تصوير الجزء الخامس من السلسلة الشهيرة في المملكة، إذ قدم لمحة عن بعض المواقع الطبيعية التي يمكن أن تكون خلفية مثالية للمشاهد، ومنها الدرعية وجبل طويق والعلا، إضافة إلى البحر الأحمر وحرات خيبر وبراكينها.

من جهته، أبدى ستاهيلسكي انبهاره بالمشاهد التي تم عرضها عليه، ما يفتح الأفق أمام إمكانية تحويل تلك الأماكن إلى مواقع تصوير عالمية.

وتم الاتفاق على لقاء آخر قريب، سيقوم من خلاله ستاهيلسكي بزيارة المملكة لمعاينة المواقع بنفسه.

وفي خطوة إضافية تدعم تطوير الصناعة السينمائية في المملكة، اتفق المستشار آل الشيخ مع ستاهيلسكي على افتتاح فرع لشركته في الرياض، وسيساهم ذلك في تدريب المواهب السعودية، والاستفادة من خبرات الشركة في مجالات الإنتاجات السينمائية، ما يعزز من قدرة المملكة على إنتاج محتوى سينمائي متميز.

تأتي هذه المبادرات في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز قطاع الترفيه والسينما، وتوفير فرص عمل جديدة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال.