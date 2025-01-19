أكد تطبيق «تيك توك» اليوم (الأحد) أن خدماته في الولايات المتحدة عادت للعمل، بعد أن قال الرئيس المنتخب دونالد ترمب إنه سيسمح بإعادة خدمة التطبيق داخل البلاد بعد تأديته اليمين.

وقال التطبيق في بيان: «تيك توك يعاود عمله بالاتفاق مع مزودي خدماتنا».

وأضاف البيان: «نشكر الرئيس ترمب على تقديم الوضوح والتطمينات اللازمة لمزودي الخدمة لدينا بأنهم لن يواجهوا أي عقوبات جراء توفير تيك توك لأكثر من 170 مليون أمريكي، والسماح لأكثر من سبعة ملايين شركة صغيرة بالعمل».

وتوقف التطبيق عن العمل في الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، وحذر مسؤولون أمريكيون من أنه في ظل بقاء التطبيق تابعاً للشركة الأم الصينية بايت دانس، توجد مخاطر من إساءة استخدام بيانات الأمريكيين.

وقال ترمب: «سنمدد الفترة الزمنية قبل سريان قانون حظر التطبيق حتى نتمكن من إبرام صفقة لحماية أمننا القومي».

وكتب في منشور على تروث سوشال يقول: «أود أن يكون للولايات المتحدة حصة ملكية بنسبة 50% في مشروع مشترك، بتنفيذ ذلك ننقذ تيك توك ونحافظ عليه في أيدٍ أمينة ونسمح له بالظهور».