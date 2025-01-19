أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب، أنه يخطط لإصدار أمر تنفيذي من شأنه أن يمنح الشركة الأم لـ«تيك توك» ومقرها الصين مزيداً من الوقت للعثور على مشترٍ معتمد قبل أن تخضع منصة مشاركة الفيديو الشهيرة لحظر دائم في الولايات المتحدة.وأكد ترمب القرار في منشور على حسابه على منصة «Truth Social» اليوم (الأحد)، إذ استيقظ ملايين مستخدمي «TikTok» ليكتشفوا أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى التطبيق.وتحدث فريق «تيك توك» وترمب بشكل مباشر عن إيجاد حلّ للخصوصية وأمن البيانات يلبي مخاوف الأمن القومي التي ذكرتها المحكمة العليا في قرارها يوم الجمعة الماضي.يذكر أن شركتَي «قوقل» و«أبل» أزالتا التطبيق من متاجرهما الرقمية امتثالاً لقانون فيدرالي يلزمهما بذلك إذا لم تبع الشركة الأم لـ«تيك توك»، عملياتها في الولايات المتحدة لمشترٍ معتمد بحلول اليوم.وكان ترمب قد كتب: «أطلب من الشركات ألا تدع «تيك توك» يظل مظلماً، وسأصدر أمراً تنفيذياً غداً (الاثنين) لتمديد الفترة الزمنية قبل سريان حظر القانون، حتى نتمكن من إبرام صفقة لحماية أمننا القومي، وسيؤكد الأمر أيضاً أنه لن تكون هناك مسؤولية على أي شركة ساعدت في منع «تيك توك» من الظلام قبل أمري».