في موسم الشتاء، حظيت بطانية قابلة للارتداء بشعبية كبيرة بين عشاق الدفء والراحة، إذ أصبحت خياراً مفضلاً يجمع بين العملية والأناقة. البطانية، التي تتميز بتصميم أشبه بالمعطف الطويل، تمنح مستخدميها الدفء في المنزل وخارجه مع حرية الحركة.المنتج، المصنوع من خامات ناعمة ومقاومة للبرد، يتوفر بأحجام وألوان متعددة تناسب جميع الأعمار، ما جعله هدية شتوية مثالية. وأوضح العديد من المستخدمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن البطانية ليست فقط مصدراً للدفء، بل تعتبر حلاً عملياً يوفر الراحة أثناء مشاهدة التلفاز أو العمل من المنزل.الشركات المصنعة أكدت، أن الفكرة جاءت لتلبية حاجة الناس إلى ملابس شتوية مريحة تتناسب مع أنماط الحياة العصرية، ما ساهم في تحقيق مبيعات قياسية خلال أسابيع قليلة.