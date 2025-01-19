كشفت دراسات حديثة، أهمية «النوم الأساسي» أو «النوم العميق»، الذي يُعد الجزء الأكثر حيوية من دورة النوم، إذ يتضمن أهم المراحل التصالحية الضرورية للصحة الجسدية والعقلية، مثل النوم العميق (المرحلة الثالثة من غير نوم الريم “REM”) ونوم الريم.
ووفقاً لمؤسسة النوم وخبراء الطب، هناك علامات رئيسية تدل على نقص النوم الأساسي، أبرزها:
التعب والنعاس طوال اليوم
صعوبة في الانتباه
مشكلات في التعلم
الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة
هالات سوداء وبشرة باهتة
ووفقاً لمؤسسة النوم وخبراء الطب، هناك علامات رئيسية تدل على نقص النوم الأساسي، أبرزها:
التعب والنعاس طوال اليوم
صعوبة في الانتباه
مشكلات في التعلم
الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة
هالات سوداء وبشرة باهتة