كشفت دراسات حديثة، أهمية «النوم الأساسي» أو «النوم العميق»، الذي يُعد الجزء الأكثر حيوية من دورة النوم، إذ يتضمن أهم المراحل التصالحية الضرورية للصحة الجسدية والعقلية، مثل النوم العميق (المرحلة الثالثة من غير نوم الريم “REM”) ونوم الريم.ووفقاً لمؤسسة النوم وخبراء الطب، هناك علامات رئيسية تدل على نقص النوم الأساسي، أبرزها:التعب والنعاس طوال اليومصعوبة في الانتباهمشكلات في التعلمالرغبة الشديدة في تناول الأطعمةهالات سوداء وبشرة باهتة