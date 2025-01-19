أثار دواء تجريبي للإنفلونزا اهتمام الباحثين بعد أن أظهرت تجارب حديثة فاعلية كبيرة له عند الرجال، في حين لم يحقق التأثير ذاته لدى النساء. الدراسة التي أجرتها جامعة «يال» ونُشرت في مجلة Immunity، كشفت أن الدواء يهدف إلى تعزيز استجابة جهاز المناعة للإنفلونزا، لكنه أظهر استجابة إيجابية فقط لدى الذكور.الباحثون، أوضحوا أن سبب هذا التفاوت قد يعود إلى اختلافات في استجابة الجهاز المناعي بين الجنسين، ترتبط بالهرمونات والتكوين الجيني. إذ تم اختبار الدواء على الفئران أولاً، ثم لاحقاً على عينات بشرية، لتظهر النتائج ذات الفارق بين الجنسين في الفاعلية.ووفقاً للباحثة الرئيسية في الدراسة الدكتورة أكانكشا تريباثي، فإن النتائج تفتح الباب أمام تطوير علاجات مخصصة تعتمد على الجنس لضمان فاعلية أكبر، لا سيما في الأمراض التي تعتمد استجابة الجسم فيها على المناعة.التجارب ما زالت في مراحلها الأولى، إذ يأمل العلماء في تحسين تركيبة الدواء لتناسب الجنسين على حد سواء، مع إجراء المزيد من الدراسات لفهم آليات تأثيره المختلفة بين الرجال والنساء.