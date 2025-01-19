كشفت دراسة حديثة ارتباطاً محتملاً بين الاستهلاك المفرط للحوم الحمراء وزيادة خطر الإصابة بالخرف. الدراسة، التي نُشرت في مجلة Nutritional Neuroscience، أوضحت أن النظام الغذائي الغني باللحوم الحمراء قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الحديد في الدماغ، مما يتسبب في تلف الخلايا العصبية على المدى الطويل.وأشار الباحثون، إلى أن تناول كميات معتدلة من اللحوم الحمراء قد يكون جزءاً من نظام غذائي متوازن، لكن الإفراط فيها يزيد من خطر الأمراض العصبية التنكسية مثل الزهايمر. وينصح الخبراء بالاعتماد على أنماط غذائية صحية غنية بالخضراوات والفواكه، مع تقليل اللحوم الحمراء لصالح مصادر البروتين النباتي أو الأسماك.الدراسة تُضيف إلى الأدلة المتزايدة التي تربط بين التغذية السليمة وصحة الدماغ، مؤكدة أهمية التوازن الغذائي في الوقاية من الأمراض المزمنة.