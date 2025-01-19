عبّر الرئيس التنفيذي لـ«تيك توك» شو زي تشيو، عن امتنانه للرئيس المنتخب دونالد ترمب، في أول تصريح له بعد حكم المحكمة العليا الأمريكية الذي أيد قانوناً بحظر «تيك توك» في الولايات المتحدة.

ولم يكشف تشيو عن خطط واضحة لمصير التطبيق قبل تنفيذ حظره المرتقب في الولايات المتحدة يوم الأحد.

وفي مقطع نُشر عبر منصة «تيك توك» قال تشيو: «أود أن أشكر الرئيس ترمب على التزامه بالعمل معنا لإيجاد حل يُبقي «تيك توك» متاحاً في الولايات المتحدة. نحن ممتنون لدعمه، وفخورون بوجود رئيس يفهم منصتنا حقاً، وهو مَن استخدم «تيك توك» للتعبير عن أفكاره، محققاً أكثر من 60 مليار مشاهدة لمحتواه».

وأشار تشيو إلى استخدام ترمب «تيك توك» خلال حملاته الانتخابية، ما أكسبها مكانة خاصة لدى الرئيس المنتخب. يُذكر أن تشيو زار ترمب في منتجع مارالاغو الخاص به، ويخطط لحضور حفل تنصيبه مع عدد من رؤساء الشركات التقنية الكبرى.

وأعرب ترمب سابقاً عن نيته إنقاذ «تيك توك»، لكنه لم يوضح كيفية تحقيق ذلك. وبعد قرار المحكمة العليا يوم الجمعة، دعا الجمهور إلى احترام الحكم، وأشار إلى أنه يحتاج إلى وقت لدراسة الوضع قبل اتخاذ قراره بشأن التطبيق.

وتشير تصريحات تشيو إلى أن الشركة تراهن على دعم ترمب كأفضل فرصة للبقاء في السوق الأمريكية. ومع ذلك، فإن خيارات ترمب لإنقاذ «تيك توك» محدودة.

ومن المتوقع أن توقف «تيك توك» خدماتها في الولايات المتحدة إذا دخل الحظر حيّز التنفيذ قبل يوم واحد من تنصيب ترمب رئيساً.

وأكد تشيو في بيانه أن الشركة ستبذل قصارى جهدها لضمان استمرار المنصة «كمصدر للإبداع والإلهام». وختم بقوله: «ترقبوا المزيد».