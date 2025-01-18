تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة بني سويف بصعيد مصر، من ضبط شخصين متورطين في بيع لحوم الخيول للمواطنين على أنها لحوم ضأن.

الواقعة بدأت بتلقي أجهزة الأمن المصرية، معلومات تفيد بقيام صاحب محل وعامل بذبح حصان، وبيعه للمواطنين على أنه لحم ضأن، وعلى الفور توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتمكنت من القبض على المتهمين.

وكشفت التحقيقات أن صاحب محل جزارة وعاملاً بمدينة بني سويف بشارع محمد متولي الشعراوي، ذبحا حصاناً يبلغ وزنه 200 كيلوغرام وجهزاه للبيع للمواطنين، وتبين أن الحصان تم ذبحه وقبل عرضه للبيع تم إلقاء القبض عليهما والتحفظ على لحم الحصان، وكبده 15 كيلوغراماً غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وعلى الفور تحركت الجهات القضائية، وأمرت بالتحفظ على المتهمين وباقي اللحوم المضبوطة، وطلبت تحريات المباحث عن الواقعة، وتقرير من الطب البيطري وتقرير من هيئة سلامة الغذاء، وتم إعدام اللحوم والكبدة المضبوطة والتحفظ على صاحب محل الجزارة والعامل.