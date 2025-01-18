أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أنه سيتم، بعد غروب الشمس اليوم (السبت)، رصد كوكبي الزهرة وزحل بالقرب من بعضهما، غذ سيفصل بينهما 2.17 درجة مما يخلق منظراً ملفتاً للنظر ستتم مشاهدته بالعين المجردة باتجاه الأفق الجنوب الغربي، وليس له تأثير على كوكب الأرض.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أن الاقتران يحدث عندما تظهر الكواكب قريبة من بعضها في السماء، ونظراً للمسافة الظاهرية الصغيرة بين زحل الخافت والزهرة الساطع، فيمكن رؤيتهما سويّاً في مجال رؤية المنظار أو التلسكوب، إضافة لذلك سيكون هلال القمر أسفل هذه الكواكب ببضع درجات.

وبين أن كوكبي الزهرة وزحل يظهران في البقعة نفسها من السماء وبالقرب من بعضها؛ لأنهما على خط الرؤية نفسه من الأرض، لكن في الحقيقة يفصل بينهما مسافة شاسعة جدّاً في الفضاء.

وعدّ أبوزاهرة هذا الاقتران فرصة لتعريف الأطفال بكواكب النظام الشمسي والاستمتاع بهذا المشهد السماوي.