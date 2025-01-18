تواجه مدينة هيوستن مشكلة غير عادية، بعد أن غزت الفئران غرفة أدلة الشرطة وتغذت على المخدرات المصادرة، خصوصاً الماريجوانا والفطر المخدر، ما جعل مئات القضايا عرضة للخطر؛ بسبب هذا التفشي.

وقد دفعت هذه المشكلة مكتب المدعي العام لتنبيه محامي الدفاع في أكثر من 3,600 قضية مفتوحة تتعلق بالمخدرات، على الرغم من أن حالة واحدة فقط نشطة تأثرت بالفئران.

وقال عمدة هيوستن جون ويتمير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: «على سبيل المثال، لدينا 400,000 رطل من الماريجوانا في المخازن، ويبدو أن الفئران هي الوحيدة التي تستمتع بها».

وصرح جوشوا رايس، المستشار العام بمكتب مدعي مقاطعة هاريس، بأن الفئران تسللت أيضاً إلى العبوات التي تحتوي على فطر مخدر، وفقاً لصحيفة «الغارديان» البريطانية.

وأضاف: «تم إخطار مكتب مدعي مقاطعة هاريس الأسبوع الماضي بأن غرفة أدلة المخدرات التابعة لشرطة هيوستن في 1200 ترافيس تواجه مشكلة مع الفئران».

وبحسب محطة KHOU-TV التابعة لشبكة CBS، حصلت شرطة هيوستن وجهات أخرى على إذن من مكتب المدعي العام؛ لتدمير أي أدلة متعلقة بالمخدرات من القضايا المغلقة قبل عام 2015.

وستبدأ السلطات في تدمير المخدرات المصادرة التي تم تخزينها من قبل شرطة هيوستن لأكثر من عقد ولم تعد لها قيمة كأدلة، وفقاً لما صرح به المسؤولون.