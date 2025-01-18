تتبع «قوقل» موقعك حتى دون تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي «GPS»، لكن هناك مجموعة من الإجراءات من شأنها أن تمنع ذلك التتبع.

ويمكن للمستخدمين تعطيل التتبع عن طريق إيقاف تشغيل الإعدادات في عناصر التحكم في نشاط «قوقل» أو ضبط الأذونات لتطبيقات معينة، ويمكن أيضاً حذف سجل الموقع عبر إعدادات «خرائط قوقل».

ويمكن لـ«قوقل» معرفة موقعك حتى لو لم تقم بتفعيل نظام تحديد المواقع العالمي «GPS» من خلال طرق عدة، أبرزها:

تستخدم «قوقل» بيانات الموقع من شبكات «واي فاي»، التي يتصل بها جهازك أو يكتشفها، فعندما يكون جهازك ضمن نطاق جهاز «راوتر»، يمكن لـ«قوقل» تحديد موقعك بناءً على قوة الإشارة بين جهاز الإرسال وهاتفك.

وبينما تحتفظ «قوقل» بقاعدة بيانات ضخمة لمواقع شبكات «واي فاي»، التي تم جمعها من أجهزة المستخدمين حول العالم، يمكنها بذلك تحسين دقة الموقع حتى دون نظام تحديد المواقع العالمي.

ويتواصل جهازك مع أبراج الهاتف الخلوي القريبة، ومن خلال قياس قوة الإشارة من أبراج متعددة، يمكن لـ«قوقل» تقدير موقعك، وهذه الطريقة أقل دقة من نظام تحديد المواقع العالمي «GPS»، ولكنها لا تزال قادرة على معرفة الموقع.

ويمكن لـ«قوقل» استخدام إشارات البلوتوث من الأجهزة القريبة، مثل المنارات في متاجر التجزئة أو الأماكن العامة لتحديد موقعك، فعندما يكتشف جهازك هذه الإشارات، يمكنه تحديد قربك من مواقع معينة.

وعند الاتصال بالإنترنت، يتم تعيين عنوان «IP» لجهازك، ويمكن أن يعطي هذا العنوان تقديراً تقريبيّاً لموقعك بناءً على المنطقة الجغرافية المخصصة لمزود خدمة الإنترنت.

وعلى الرغم من أن هذه الطريقة أقل دقة، فإنها يمكن أن تساعد على تحديد المنطقة العامة التي تتواجد فيها.

إذا أدخلت موقعك يدويّاً أو شاركته مع خدمات «قوقل»، يمكن أن يكشف ذلك عن موقعك حتى إذا لم يكن نظام تحديد المواقع العالمي «GPS» متاحاً.

غالباً ما تحتوي الأجهزة على أجهزة استشعار يمكنها تتبع الحركة والاتجاه، ومن خلال تحليل هذه البيانات، يمكن لـ«قوقل» استنتاج التغييرات في موقعك، خصوصاً عند دمجها مع طرق تحديد المواقع الأخرى.

ويمكن للتطبيقات التي لديها إذن الوصول إلى موقعك استخدام هذه الأساليب؛ لإنشاء أسوار جغرافية، مما يؤدي إلى تشغيل الإشعارات أو الإجراءات بناءً على قربك من مناطق معينة، حتى دون نظام تحديد المواقع العالمي.

إن منع «قوقل» من تتبع موقعك هو أمر شبه مستحيل؛ لأنه لا يمكنك تجنب تلقي إشارة الأبراج الخلوية، فهاتفك ببساطة لن يعمل إذا فقد هذه الإشارة، والأمر نفسه ينطبق على إيقاف عمل المستشعرات في هاتفك، ولا يمكنك التحكم بها ما لم تقم بعملية «jailbreak» لهاتفك، وهي عملية تتطلب محترفين ولا ينصح بها للمستخدمين العاديين.

ويمكنك من خلال إعدادات «قوقل» الحد بعض الشيء من تتبع نشاطك، كذلك من المهم أن تحد من أذونات التطبيقات وعدم منحها قدرة الوصول إلى الـ«GPS» إذا لم تكن بحاجة له، ويمكنك أيضاً إيقاف ميزة البلوتوث والواي فاي عندما لا تكون بحاجة إلى استخدامها.