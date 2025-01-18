قالت شركة «تيك توك» إنها ستضطر إلى تعليق خدماتها في الولايات المتحدة الأمريكية غداً الأحد، ما لم تقدم إدارة بايدن المنتهية ولايتها «بيانا قاطعا» يؤكد لـ«مقدمي الخدمة» للتطبيق أنهم لن يتحملوا المسؤولية عن انتهاك القانون. ومن بين هؤلاء «أبل» و«جوجل» و«أمازون» و«أوراكل».

يأتي بيان «تيك توك» في أعقاب حكم المحكمة العليا يوم الجمعة الذي أيدت فيه المحكمة العليا الأمريكية قانوناً يدعم حظر التطبيق.

وناشد الرئيس التنفيذي لشركة «تيك توك» شو تشيو الرئيس المنتخب دونالد ترمب في مقطع فيديو لكنه لم يقدم أي إشارة إلى ما قد يحدث للتطبيق عندما يدخل القانون حيز التنفيذ. ومن المتوقع أيضًا أن يحضر تشيو حفل تنصيب ترمب.