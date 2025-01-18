أعلنت شركة الأدوية موديرنا أمس (الجمعة)، أن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية ستمنح 590 مليون دولار للشركة لمواصلة تطوير لقاح للحماية من إنفلونزا الطيور.

وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية كزافييه بيسيرا في بيان: «لقد أثبتت سلالات إنفلونزا الطيور أنها غير متوقعة وخطيرة بشكل خاص على البشر في الماضي. ولهذا السبب كانت هذه الاستجابة على رأس أولويات إدارة بايدن ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية».

وأضاف بيسيرا: «إن تسريع تطوير لقاحات جديدة سيسمح لنا بالبقاء في المقدمة وضمان حصول الأمريكيين على الأدوات التي يحتاجونها للبقاء في أمان».

وقد تم الإبلاغ عن أول حالة وفاة بشرية بسبب حالة شديدة نتيجة لفايروس إنفلونزا الطيور في ولاية لويزيانا الأمريكية هذا الشهر.