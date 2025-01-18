أيدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، قانوناً يدعم إغلاق منصة «تيك توك» في البلاد، ما قد ينهي عمل المنصة في أمريكا بحلول يوم الأحد، ويمنع 170 مليون مستخدم أمريكي من الوصول إلى التطبيق.

وقالت المحكمة إن حقوق حرية التعبير في الولايات المتحدة يجب أن تضع في حسبانها المخاوف من أن السيطرة الصينية على التطبيق تخلق خطراً على الأمن القومي الأمريكي، فيما شدد الرئيس المنتخب دونالد ترمب على ضرورة احترام قرار المحكمة.

وبموجب شروط القانون، سيتم معاقبة مزودي خدمات الإنترنت من جهات خارجية مثل «أبل» و «جوجل» التي تدعم تطبيق «تيك توك» المملوك لشركة «بايت دانس» بعد الموعد النهائي في 19 يناير.

وإذا امتثل مزودو خدمات الإنترنت ومالكو متاجر التطبيقات، فسوف يقومون بإزالة «تيك توك» من متاجر التطبيقات الخاصة بهم، ما يمنع المستخدمين من تنزيل التطبيق أو تثبيت التحديثات الضرورية لاستمرار عمله.