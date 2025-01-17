بعد مسيرة فنية حافلة بالإبداع.. توقفت نبضات قلب الفنان المصري القدير فكري صادق في الساعات الأولى من صباح اليوم (الجمعة)، معلنة وفاته عن عمر يناهز 80 عاما.

وأعلن خبر الوفاة نجله الفنان مراد فكري صادق، إذ كتب عبر حسابه على «فيسبوك»: «أبويا الفنان فكري صادق في ذمة الله».

وُلد فكري صادق عام 1945 بمحافظة القاهرة، وتخرج في معهد الفنون المسرحية ليبدأ مسيرته الفنية في فترة السبعينات، حيث شارك في العديد من الأعمال بين السينما والمسرح والتلفزيون، منها فيلم «صور ممنوعة» في عام 1972، ومسرحية «أزواج بلا ماضي» الشهيرة في عام 1975 إلى جانب سمير غانم وجورج سيدهم.

وتوالت أعماله بعد ذلك ومن أبرزها «امرأتان ورجل»، «زمن عماد الدين»، «المرافعة».

كما تم تكريم فكري صادق عن مجمل أعماله بمهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى سبتمبر 2022.