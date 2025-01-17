كشفت عمليات المسح الأرضى أسفل التحصينات التي تعود إلى العصور الوسطى لقلعة سفورزا فى ميلانو العديد من الممرات المخفية، وقال الباحثون إن بعض هذه الأنفاق يمكن ربطها بأنفاق عسكرية سرية يمكن رؤيتها أيضًا ممثلة فى تصميمات ليوناردو دافنشي، وفقا لما نشرته مجلة newsweek.

وقال باحثون فى جامعة بوليتكنيك فى ميلانو إن بعض الأنفاق ربما كانت تستخدم من قبل الجيش، في حين استخدم «دوق» نفقا آخر كان مرتبطا بكنيسة قريبة لزيارة مكان دفن زوجته بشكل خاص.

وقال فرانكو جوزيتى، أستاذ المساحة في الجامعة، في بيان: «الهدف هو إنشاء توأم رقمي لقلعة سفورزا».

وأضاف أن هذا سيكون نموذجًا «لا يظهر فقط المظهر الحالي للقلعة، بل يسمح لنا أيضًا باستكشاف الماضي من خلال الكشف عن الهياكل القديمة التي لم تعد مرئية».

تم تشييد الشكل الحالي لقلعة سفورزا في عام 1450 بأمر من دوق ميلانو فرانشيسكو سفورزا، على موقع حصن سابق تم بناؤه بين عامي 1358 و1370، ولكن تم تدميره أثناء الاضطرابات السياسية في عام 1447.

في عام 1494، تولى الابن الثاني لفرانشيسكو، لودوفيكو سفورزا (المعروف أيضًا باسم لودوفيكو إل مورو)، حكم ميلانو واستعان بالعديد من الفنانين لتزيين القلعة، ومن بينهم دوناتو برامانتي (المهندس المعماري الذي ألهمت خطته الأصلية لكاتدرائية القديس بطرس في مدينة الفاتيكان مايكل أنجلو) والرسام والموسوعي ليوناردو دافنشي، الذي قام برسم العديد من الغرف في القلعة باللوحات الجدارية.

في دراستهم، استخدم الباحثون مزيجًا من الرادار الأرضي والمسح بالليزر لبناء خريطة دقيقة للطبقة تحت الأرض تحت القلعة، وجميع الهياكل تحت الأرض المخفية في الداخل.

وفي منطقة موقع القلعة التي كانت محاطة ذات يوم بسور غيرلاندا أو جدار خارجي، كشف المسح وجود العديد من الممرات المدفونة على عمق قدم أو أكثر تحت الأرض.