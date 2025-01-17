توفي المخرج ديفيد لينش، أحد عمالقة السينما الأمريكية وصاحب فيلمَي «توين بيكس» و«مولهولاند درايف»، عن 78 عاما.

وفي بيان نشر على صفحته عبر «فيسبوك»، قالت عائلته: «نحن، عائلة الإنسان والفنان ديفيد لينش، نعلن ببالغ الأسى وفاته». ولينش الذي تولى إخراج عشرة أفلام روائية طويلة بين عامي 1977 و2006 نجح في جذب شريحة كبيرة من المعجبين الذين انبهروا بغرابة أفلامه.

ورأت عائلته التي لم تذكر تفاصيل عن سبب وفاته وطلبت احترام خصوصيتها أن «ثمة فراغا كبيرا في العالم بعد رحيله عنّا».

ويُعدّ ديفيد لينش المولود عام 1946 في مونتانا (شمال غرب الولايات المتحدة) من كبار المخرجين السينمائيين، إذ أحدث ثورة في مشهدية أفلامه، وترك بصمة على الفن السابع من خلال الأجواء المقلقة التي ميّزت أفلامه.

وحقّقت معظم أفلامه نجاحا شعبيا واسعا، من قصة الموتى الأحياء بالأبيض والأسود في «إيريزرهيد» Eraserhead عام 1977، وهو أول فيلم روائي طويل له وقد موّله ممّا جمعه من بعض الوظائف الصغيرة، إلى «سيلور أند لولا» Sailor and Lula عام 1990 الذي نال عنه السعفة الذهبية في مهرجان كان.

ومن بين أعماله التي يصنّفها النقّاد ضمن الروائع «الرجل الفيل» Elephant Man عام 1980، وهو فيلم مؤثر عن مخلوق مشوّه من إنكلترا خلال العصر الفيكتوري.