أفصح محققون في تحطم الطائرة الكورية الجنوبية المنكوبة، عن العثور على ريش طائر ودماء في محركي طائرة شركة «بوينج» التي تحطمت يوم 29 ديسمبر.

وكانت طائرة الرحلة رقم (7 سي 2216) قادمة من بانكوك عاصمة تايلاند إلى مطار موان في جنوب غرب كوريا الجنوبية عندما حاولت الهبوط وانحرفت عن المدرج لتنفجر بعد اصطدامها بجدار خرساني، وفق «رويترز».

وكان قائد الطائرة قد أبلغ برج المراقبة بأن الطائرة اصطدمت بطائر ليتم إعلان حالة الطوارئ قبل نحو 4 دقائق من الحادث.

وجرى إنقاذ اثنين من أفراد الطاقم من الذيل وهو الجزء الوحيد الذي ظل سليماً بعد الحادث والانفجار.

وقتل 179 شحصا في الواقعة التي وصفت بأنها أسوأ كارثة طيران تشهدها كوريا الجنوبية على الإطلاق.

وقال محققون في وقت سابق من الشهر الجاري إنهم عثروا على ريش في أحد المحركات التي تم انتشالها من مكان الحادث، وأضافوا أن لقطات فيديو أظهرت أن طائرا اصطدم بالمحرك.