نجح فريق طبي سعودي، في إنجاز طبي جديد يضاف إلى رصيد المملكة، مكون من استشاري جراحة العمود الفقري في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود الدكتور عمرو فايز الحبيب، واستشاري جراحة الأطفال في الجامعة نفسها الدكتور أيمن حسان الجزائري، واستشاري جراحة العمود الفقري في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني الدكتور سامي إبراهيم العيسى، في ابتكار تقنية طبية متقدمة تتمثل في تطوير دعامة متخصصة تسهل عمليات علاج أمراض فقرات الرقبة.

وأجرى الفريق الطبي، أول عملية دقيقة بعد سنوات من البحث والتطوير، باستخدام الدعامة الجديدة لشاب في الأربعين من عمره، كان يعاني من تضيق في القناة العصبية بفقرات الرقبة، مما أدى إلى تنميل وضعف في اليدين وصعوبة في التوازن والمشي، إضافة إلى آلام شديدة في الرقبة.