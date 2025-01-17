بينما يترقب ما يقرب من 7000 موظف لدى «تيك توك» في الولايات المتحدة الأمريكية مصير تطبيقهم، طمأنت شركة «بايت دانس» الصينية المالكة لتطبيق «تيك توك» موظفيها بأن وظائفهم باقية وأجورهم ومزاياهم آمنة، حتى لو تم حظر المنصة يوم الأحد، وفقا لمذكرة داخلية للموظفين حصلت عليها «The Verge».

ويستعد فريق قيادة «تيك توك» لـ «سيناريوهات مختلفة» مع الحفاظ على الالتزام بدعم موظفيها خلال هذه الفترة غير المؤكدة.

فيما أكدت «تيك توك» أن رفاهية موظفيها هي «أولوية قصوى»، وفقًا للمذكرة.

وأكدت تيك توك لقوتها العاملة في الولايات المتحدة أن مكاتبها ستستمر في العمل، حتى لو لم يتم التوصل إلى حل بحلول الموعد النهائي في 19 يناير، وفق ما نقل موقع «فوربس».

كذلك أكدت الشركة أن التحديات القانونية تؤثر في المقام الأول على تجربة المستخدم في الولايات المتحدة، وليس البنية التحتية للتوظيف لقوة العمل في تيك توك، لأنها منصة عالمية.