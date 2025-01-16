تفاجأت سيدة فرنسية بأنها عاشت علاقة حب مزيفة لمدة عام ونصف مع شخص ادعى أنه النجم العالمي براد بيت، وانتهى الأمر بخسارتها 830 ألف يورو.

بدأت القصة في فبراير 2023 عندما تلقت «آن»، وهي مصممة ديكور تبلغ من العمر 53 عامًا، رسالة على «إنستغرام» من حساب يدعي أنه يعود لوالدة براد بيت، تصفها بأنها «الشريك المناسب» للنجم. بعد أيام، تواصل معها حساب آخر يدعي أنه براد بيت نفسه، ليبدأ بينهما تواصل يومي ورسائل رومانسية مدعومة بصور وأغنيات مزيفة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ادعى المحتال حاجته لأموال لتغطية تكاليف جمركية وهدايا، ثم تكاليف علاج السرطان، مدعيًا عدم قدرته على الوصول لحساباته بسبب إجراءات طلاقه من أنجلينا جولي. دفعت «آن» الأموال مدفوعة بالحب والثقة، لتكتشف الخدعة بعد رؤية صور حقيقية لبراد بيت مع شريكته الجديدة في الصحافة.

ورغم تقديمها شكوى رسمية للشرطة، تعرضت السيدة لحملة تنمر واسعة على الإنترنت، مع سخرية من قصتها، حتى من حسابات شهيرة، قبل أن يعتذر البعض عن تعليقاتهم لاحقًا.