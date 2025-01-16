سقط البابا فرنسيس في مقر إقامته وأُصيب بساعده الأيمن، ما استدعى التدخل الطبي لمعالجة الرضوض التي أصابت ذراعه.

وقال الفاتيكان في بيان: «إن البابا فرنسيس (88 عاماً) أصيب في ساعده الأيمن جراء سقوطه في مقر إقامته لكنه لم يصب بأي كسور، موضحاً أنه في هذا الصباح بسبب سقوطه في بيت القديسة مارتا، أُصيب البابا فرنسيس بكدمة في ساعده الأيمن، دون كسور، وتم تركيب جبيرة للذراع كإجراء احترازي».

وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني إن البابا أصيب برضوض في ساعده الأيمن، دون حدوث أي كسور، مبيناً أنه تم تثبيت ذراع البابا كمجرد إجراء احترازي.

وأفصح روني أن البابا كان قد تعرض لحادثة منزلية أخرى في بداية شهر ديسمبر الماضي وضرب ذقنه بالطاولة الموجودة بجانب سريره، لكنه ظهر خلال أمس في لقاء مفتوح مع الناس وهو يحمل كدمة كبيرة على رقبته.