شهد عشرات الآلاف في جنوب كاليفورنيا انقطاع الكهرباء عنهم مع هبوب الرياح القوية في منطقة لوس أنجلوس، حيث تستعر نيران حرائق ضخمة منذ أسبوع، فيما تنذر رياح «سانتا آنا» القوية، بتأجيج الحرائق.

وتستعد ولاية كاليفورنيا الجنوبية لـ«ظروف حرائق حرجة للغاية» ناجمة عن فترة جديدة من رياح «سانتا آنا» الشديدة، أمس (الأربعاء)، وحتى اليوم (الخميس) في أجزاء من مقاطعتي لوس أنجلوس وفينتورا مع استمرار المعركة لاحتواء الحرائق المستعرة، وفق شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.

وتسببت حرائق الغابات التي اشتعلت بسبب الرياح القوية في مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا واجتاحت 40 ألف فدان في منطقة لوس أنجلوس الكبرى؛ ما أدى إلى تدمير مجتمعات بأكملها وأكثر من 12300 مبنى.

وصدرت أوامر الإخلاء لـ 88000 من سكان لوس أنجلوس، ويوجد 89000 في مناطق تحذير الإخلاء؛ ما يعني أنهم قد يحتاجون إلى المغادرة في أي لحظة.

وأعلنت مقاطعة لوس أنجلوس حالة طوارئ صحية عامة، محذرة من أن الدخان والجسيمات العالقة قد تشكل تهديدات فورية وطويلة الأمد.